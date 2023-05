Grupo de Dadores de Sangue de Alcanhões celebrou 33 anos

O Grupo de Dadores Benévolos de Sangue de Alcanhões festejou 33 anos a 16 de Abril com um almoço de confraternização no qual marcaram presença autarcas da freguesia de Alcanhões e do município de Santarém, os presidentes do Instituto Português do Sangue e da Transplantação e da Federação Portuguesa de Dadores Benévolos de Sangue, entre outras individualidades. O vereador da Câmara de Santarém, Diogo Gomes, felicitou o grupo pelo trabalho efectuado ao longo de 33 anos de actividade. “São anos de dedicação a uma causa maior, o vosso empenho salvou milhares de vidas, o município agradece sensibilizado na pessoa do presidente da direcção Grupo de Dadores Benévolos de Sangue de Alcanhões, Aires Branco, todo o trabalho desenvolvido” disse o autarca.