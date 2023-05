Grupo que destruiu barco dos Bombeiros de Castanheira assume responsabilidades

Responsáveis pelos danos na embarcação de salvamento dos Bombeiros de Castanheira do Ribatejo apresentaram pedido de desculpas à direcção da associação humanitária.

O grupo que na noite de sábado, 15 de Abril, danificou a embarcação dos Bombeiros Voluntários de Castanheira do Ribatejo, que se encontrava numa zona de estacionamento na via pública por estar a decorrer uma festa no interior do quartel, vai assumir a responsabilidade pelos danos causados. A informação foi anunciada em comunicado pela associação humanitária. “Os elementos que causaram os danos na embarcação” dirigiram-se à direcção dos bombeiros “assumindo a sua responsabilidade” e “pedindo desculpa pelos actos irreflectidos naquela noite de festa”, diz a direcção da associação, que em conjunto com a Comissão de Festas de São João de Castanheira do Ribatejo, responsável pela festa no quartel, já tinha conseguido identificar os suspeitos através de fotografias e imagens de videovigilância.

Por o acto de vandalismo ter decorrido durante uma noite de festa, onde por norma “ocorrem excessos”, e na qual o grupo esteve presente, o comandante da corporação, Bartolomeu Castro, já tinha referido a O MIRANTE que tinham entendido dar uma oportunidade (até 20 de Abril) aos responsáveis pela destruição da embarcação de assumirem as suas responsabilidades antes de a associação formalizar queixa nas autoridades.

O equipamento, recorde-se, sofreu danos nas válvulas de enchimento e de anti-retorno ficando assim sem poder ser utilizado para operações de socorro e salvamento aquático. A reparação pode atingir valores que ultrapassam os 2.500 euros.