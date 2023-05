Memorial aos combatentes em Benfica do Ribatejo

A Câmara de Almeirim já tem a maquete do monumento de homenagem aos combatentes para colocar na freguesia de Benfica do Ribatejo depois de há uns anos ter instalado uma obra de arte na zona norte de Almeirim. O presidente do município, Pedro Ribeiro, explica que esta ideia já existia há algum tempo mas que foi sendo adiada por causa da pandemia de Covid-19.

Segundo o autarca, o memorial é uma solicitação de vários ex-combatentes e que a proposta de design da obra de arte foi feita pelo funcionário da autarquia, Fernando Veríssimo, que já é autor de outras obras no concelho. A peça será feita em metal e betão revestido a pedra e a sua execução “será feita, como tem sido hábito, por colaboradores da câmara em regime de administração directa”, salienta Pedro Ribeiro.