Município de Azambuja cede calçada às juntas de freguesia

A Câmara de Azambuja vai ceder gratuitamente às juntas de freguesia do concelho 280 metros cúbicos de empedrado retirado das ruas Engenheiro Moniz da Maia e Vítor Córdon no âmbito da obra de requalificação. A proposta foi apresentada pela vereadora da CDU, Mara Oliveira, que explicou que as juntas mostraram interesse em ficar com o material, tendo sido aprovada por unanimidade pelo executivo. Mara Oliveira acrescentou, em resposta ao vereador do PSD Rui Corça, que o restante empedrado retirado irá ser cedido a instituições e, noutros casos, vendido a particulares.