Município de Santarém instala bebedouro inclusivo

Primeiro bebedouro de última geração está situado junto ao campo de jogos da Escola Secundária Dr. Ginestal Machado.

A Câmara Municipal de Santarém instalou o primeiro bebedouro de última geração, a título experimental, junto ao campo de jogos da Escola Secundária Dr. Ginestal Machado, situado no Sacapeito. O objectivo da medida é garantir um ponto de água potável nesta área de actividade física e do estabelecimento de ensino uma vez que o anterior bebedouro foi retirado por já não reunir as devidas condições de funcionamento.

O equipamento distingue-se por ser um bebedouro inclusivo, acessível a todos, na medida em que está desenhado para pessoas com mobilidade reduzida ou condicionada. Também é um equipamento sustentável uma vez que incentiva o consumo da água da rede, o uso e reutilização de vasilhames próprios não descartáveis e o reaproveitamento da água para animais.

O vereador Nuno Russo, que tem o pelouro dos Espaços Verdes e Espaço Público, refere que “existe o interesse em harmonizar e renovar os bebedouros da cidade de Santarém, com um modelo acessível a todos, pessoas e animais, que permita também o enchimento de recipientes reutilizáveis e um melhor aproveitamento da água. Isto é, uma peça de mobiliário urbano que reúne a inovação, inclusão e sustentabilidade na promoção e construção de melhor ambiente para todos”, disse.