Projecto do Museu de Abril e dos Valores Universais em Santarém custa 370 mil euros

A elaboração do projecto do MAVU - Museu de Abril e dos Valores Universais foi adjudicado pela Câmara de Santarém a Ana Raquel Lopes dos Santos, pelo valor de 370 mil euros mais IVA, com um prazo de execução de 180 dias, a contar da data de comunicação da aprovação do anteprojecto. O MAVU vai ser construído na antiga Escola Prática de Cavalaria (EPC) e pretende exaltar os valores da democracia, da liberdade, igualdade e fraternidade, bem como a coragem e abnegação de homens como Salgueiro Maia e camaradas de armas e de outros cidadãos que se envolveram na defesa dos valores do bem comum, em detrimento dos individuais. A construir na antiga Escola Prática de Cavalaria (EPC), na parada de onde partiu a coluna liderada por Salgueiro Maia na madrugada da revolução de 25 de Abril de 1974, o projecto prevê a construção do MAVU entre a Torre da Trindade e a Porta de Armas, ficando virado para o Jardim da República e o Convento de São Francisco. Os custos apresentados para a construção andam perto dos oito milhões de euros.