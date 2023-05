Sabores do Toiro Bravo em Coruche

Evento vai decorrer de 28 de Abril a 1 de Maio na Praça de Toiros de Coruche.

A Praça de Toiros de Coruche recebe, de 28 de Abril a 1 de Maio, o evento Sabores do Toiro Bravo, com típicas tasquinhas ribatejanas, para degustação de receitas cujo ingrediente central é a carne de toiro bravo.

“Além das múltiplas formas de provar a carne brava, os Sabores do Toiro Bravo estendem-se à doçaria e aos vinhos da região”, somando à gastronomia “uma programação diversificada e multidisciplinar”, que inclui mostras de artesanato, folclore, actividade taurina ou animação com música tradicional e popular à hora das refeições, afirma o município em comunicado.