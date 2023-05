Samora Correia investe em parque infantil na zona ribeirinha

A Junta de Freguesia de Samora Correia vai construir um novo parque infantil na zona ribeirinha da cidade. O parque actual, segundo o presidente da junta, Augusto Marques, já não dignifica a cidade. O novo equipamento vai ser construído afastado do bar, para evitar que seja danificado. O custo para o equipamento foi reforçado aquando da primeira revisão orçamental de 2023 da junta de freguesia.

A verba que estava destinada para a requalificação dos lavadouros da Fonte dos Escudeiros, no ano passado, foi canalizada para outras rubricas, tendo em conta que a população se mostrou contra a obra. “O executivo da junta decidiu distribuir os 378.261 euros por despesas de capital. Reforçamos a rubrica parques e jardins, instalações desportivas, aquisição de veículos e ferramentas”, explicou Augusto Marques em assembleia de freguesia. A primeira revisão ao orçamento de 2023 foi aprovada pela CDU e PS e com abstenção dos eleitos do PSD e do Chega.