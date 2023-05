Apresentação do livro “Mosaico Iriado” em Ourém

Luís Silva Rosa, autor do livro, é fundador da Associação para o Desenvolvimento e Conservação do Património de Alcobaça e da Associação de Reformados de Ourém.

A Biblioteca Municipal de Ourém acolheu, na tarde de 6 de Maio, o lançamento do livro “Mosaico Iriado”, por Luís Silva Rosa. A obra é uma compilação de pequenos textos escritos ao longo dos anos, que incluem crónicas, poesias e reflexões diversas sobre a condição humana. Tendo como cor de fundo a parte positiva do ser humano, o livro é uma construção de azulejos que formam um mosaico colorido e iridescente de pensamentos, sentimentos e experiências.

Luís Silva Rosa é fundador da ADEPA (Associação para o Desenvolvimento e Conservação do Património de Alcobaça) e da ARPO (Associação de Reformados de Ourém) e é conhecido pelas suas colaborações com artigos e crónicas no extinto jornal “Ourém e o seu Concelho”, além de apresentar o programa de rádio dominical “Mosaico Iriado” na Rádio ABC Portugal.

Com a publicação de “Mosaico Iriado”, Luís Rosa partilha com os leitores uma colecção de textos que visam celebrar as qualidades mais nobres do ser humano e convidá-los a reflectir sobre a beleza e a complexidade da vida.