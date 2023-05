Associação com apoio de 51 mil euros para Cortes e Lendas em Santarém

Município aprovou a atribuição de um apoio financeiro de 51 mil euros à Associação Marsuppianee Artes de Rua, pelo projecto apresentado e desenvolvido para a edição deste ano do evento “Cortes e Lendas – Santarém Medieval”

A Câmara de Santarém aprovou a atribuição de um apoio financeiro de 51 mil euros à Associação Marsuppianee Artes de Rua, pelo projecto apresentado e desenvolvido para a realização da edição deste ano do evento “Cortes e Lendas – Santarém Medieval”, que decorreu na cidade entre 28 de Abril e 1 de Maio, no Convento de São Francisco e Jardim da República.

O evento de recriação histórica teve grande adesão de público, tendo sido elogiados por vários autarcas durante a última reunião do executivo. “É uma aposta ganha na valorização da nossa História e do nosso património”, referiu o vice-presidente João Teixeira Leite, afirmando que o município vai dar continuidade a este programa de grandes eventos na cidade, sendo o próximo o concerto de Mariza na praça de touros, a 23 de Junho. “Actualmente, todos os meses em Santarém há momentos em que os nossos hotéis têm lotação máxima devido à realização de eventos de diversas naturezas. Santarém é hoje um palco de festa, de eventos e de dinâmica”, reforçou.

Já Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara de Santarém, considera que a iniciativa Cortes e Lendas assume-se cada vez mais como uma actividade diferenciadora capaz de captar públicos distintos, servindo de atrativo turístico para o concelho ao mesmo tempo que valoriza a história e o património de Santarém.