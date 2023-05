Campanha arqueológica em Mação aberta à população

Prospecção decorre de 22 de Maio a 6 de Junho no sítio arqueológico de Vale do Junco e as inscrições estão abertas.

O município de Mação vai promover uma campanha de prospecção no sítio arqueológico de Vale do Junco, na freguesia de Ortiga, de 22 de Maio a 6 de Junho, tendo aberto inscrições para a população que queira participar. Em comunicado, a autarquia refere que o sítio arqueológico, que está classificado, situa-se na freguesia de Ortiga e trata-se de um “povoado com ocupação romana, possivelmente ligada à exploração aurífera, que atinge cerca de dois hectares”, existindo no local, a poucos metros das margens do Tejo, vestígios de conheiras, que serviam para exploração de ouro.

No povoado, cujos primeiros achados arqueológicos remontam à década de 40 do século passado, “são visíveis vestígios de um complexo termal que data do século III/IV d. C., escavado nos anos 50 por Calado Rodrigues”, e, à superfície, “existem vários fragmentos de cerâmica comum e de construção romana, bem como vestígios de algumas sepulturas, possivelmente visigóticas”, lê-se na nota. Os interessados que queiram participar nas campanhas de escavações arqueológicas podem inscrever-se pelo email museu@cm-macao.pt ou ligando para o número de telefone 241 571 477.