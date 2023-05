Colecção de livros infantis apresentada em Ferreira do Zêzere

A Biblioteca Municipal de Ferreira do Zêzere recebe, sábado, 20 de Maio, a apresentação do primeiro livro de uma nova colecção infantil editada pela Fundação Maria Dias Ferreira, pela câmara municipal e pela marca da editora Caleidoscópio ORO. A colecção "Baltazar, o pequeno pensador” terá 12 volumes e, a partir de pequenos contos, irá “estabelecer um debate filosófico com as crianças e com a comunidade educativa em geral, promovendo, desta forma, o pensamento crítico e criativo dos mais jovens”, lê-se numa nota do município.

Com textos de Nanda Borghetti, autora de vários livros dedicados à infância e formada em Filosofia para Crianças e Jovens, os livros são ilustrados por Beatriz Penas, criadora da marca de ilustração e merchandising aPenas.