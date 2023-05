Exposição sobre a bicicleta assinala Dia Internacional dos Museus no Cartaxo

O Museu Rural e do Vinho do Cartaxo apresenta, de 20 de Maio a 25 de Junho, a exposição “A Bicicleta – trabalho, desporto e lazer”, assinalando o Dia Internacional dos Museus, este ano dedicado ao tema “Sustentabilidade e Bem-Estar”. Em comunicado, a Câmara do Cartaxo indica que escolheu “um objecto icónico” para responder ao tema deste ano do Dia Internacional dos Museus (18 de Maio), mostrando “como a bicicleta evoluiu ao longo dos tempos e como está a adquirir um papel muito relevante no cumprimento dos objectivos de desenvolvimento sustentável, saúde e bem-estar globais, bem como no combate às mudanças climáticas”.

“A exposição apresenta uma breve história da bicicleta e alguns exemplares das antigas ‘pasteleiras’ usadas como meio de transporte por trabalhadores rurais, artesãos, amoladores, vendedores de pão e leite, peixeiros, polícias ou tanoeiros, e de outras, desde as usadas em modalidades desportivas, com destaque para as dos ciclistas do concelho vencedores da Volta a Portugal (José Maria Nicolau, Alfredo Trindade, Francisco Valada e Marco Chagas) até às modernas bicicletas eléctricas. No âmbito da exposição o município promoverá, de 2 a 4 de Junho, a II edição do passeio ciclista de época “A Clássica”.