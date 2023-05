Festival de Folclore na Casa do Povo de Arcena

O rancho folclórico da Casa do Povo de Arcena está a preparar o seu 41º Festival de Folclore. O espectáculo está agendado para 17 de Junho, no pátio do Museu Etnográfico da Casa do Povo de Arcena. Vão actuar quatro grupos: da Beira Alta serrana o rancho regional e folclórico de Candosa, do Douro Litoral o rancho típico São Mamede de Infesta, do Ribatejo o rancho da Glória do Ribatejo, e do Algarve o rancho de São Bartolomeu de Messines.