Mural dos poetas da Chamusca já está concluído

O edifício sede da Universidade Sénior da União das Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande já tem disponível o mural dos “Poetas da Chamusca”. O projecto, da iniciativa da junta, foi concluído esta semana e resultou de uma proposta original do professor de Figuras Inesquecíveis, Raul Caldeira. O projecto decorreu nas aulas de Muralismo/Reabilitar Património, sob a coordenação do professor João Diogo Rodrigues.

Os poetas e poetizas presentes no mural são Elvira Brogueira, Armando Imaginário, Custódio Mira, João Samouco da Fonseca, Maria Manuel Cid, Carlos Amaro, Emília Montalvo, Maria Marques de Carvalho e Álvaro Amaral Netto.