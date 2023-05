Museu Nacional Ferroviário promove concurso de desenho

O Museu Nacional Ferroviário (MNF), no Entroncamento, está a promover a terceira edição do concurso nacional de desenho sobre transporte ferroviário, que visa divulgar e promover o transporte ferroviário e o património histórico ferroviário junto dos mais jovens.

Em comunicado, o MNF afirma que a edição deste ano tem por tema “A minha viagem de comboio”, podendo os trabalhos, a apresentar por alunos do 3.º ciclo de todos os estabelecimentos de ensino do país, ser enviados até 30 de Junho, com todos os participantes a receberem um ‘voucher’ família para uma visita ao museu.

“Andar de comboio, sozinho, com amigos ou em família é uma forma encantadora de viajar. No embalo do pensamento espreitando pela janela e olhando à volta, imaginamos personagens, criamos histórias, guardamos memórias alegres e emocionantes do percurso. Este é o desafio lançado aos mais jovens, criar um desenho original em que nos mostrem a sua viagem de comboio, real ou imaginária”, lê-se no comunicado.