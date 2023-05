Obras nas pontes de Coruche condicionam trânsito

A partir de 22 de Maio começam as obras nas sete pontes que atravessam o Vale do Sorraia.

Vão ser intervencionadas as sete pontes que atravessam o Vale do Sorraia. A requalificação das pontes é da responsabilidade da Infraestruturas de Portugal (IP) que definiu a data e hora das obras em conjunto com a Câmara de Coruche. Os tabuleiros das sete pontes vão ser todos repavimentados nos dias 22 e 23 de Maio, durante a noite, entre as 21h00 e as 07h00. De dia a circulação faz-se normalmente. A substituição das juntas de dilatação das sete pontes vai ser feita em duas fases. A primeira vai decorrer no final de Junho, durante a noite, nas três primeiras pontes, sentido Coruche – Monte da Barca. As outras quatro pontes vão ser intervencionadas durante o dia.