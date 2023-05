Ourém vai respirar cultura até Junho em mais uma edição do FESTAMBO

Festival cultural vai envolver uma programação com mais de 11 eventos em todo o concelho de Ourém.

A Academia de Música Banda de Ourém (AMBO), transformou a sua sede numa autêntica casa de fados, com a sessão de abertura da 17ª edição do FESTAMBO, que promete agitar culturalmente o concelho até 10 de Junho. O Festival, que já se tornou uma tradição no calendário cultural do concelho, envolve diversas áreas artísticas como a música, o teatro, a dança e, este ano, a pintura e a poesia. É uma iniciativa que celebra a arte em todas as suas formas, e que vai contar com a participação de mais de 600 artistas ao longo dos 11 eventos programados.

A sede da AMBO recebeu a apresentação de “O meu Fado”, o primeiro espectáculo do evento. Com a energia, boa disposição e a voz de Elsa Gomes, acompanhada pela guitarra portuguesa de Nuno Neves e pela viola de Pedro Pinhal, os fados tradicionais ecoaram pelas paredes da academia, criando uma atmosfera tradicional e envolvente.

Entre as várias entidades presentes, a abertura do festival contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Albuquerque, que felicitou a AMBO pela organização de mais uma edição do festival, justificando que “é uma iniciativa que agrega todas as valências da AMBO e que, pelo seu formato descentralizado, leva cultura a vários pontos do concelho”, referiu.

O FESTAMBO volta a marcar encontro nos próximos dias 13 e 14 de Maio, com os espectáculos “Emergeambo” e o Encontro de Coros Infanto-Juvenis, respectivamente.