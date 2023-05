A polémica sobre o jogo de futsal entre Mação e Benavente alastrou à política

O presidente da Câmara de Mação afirmou a sua revolta e tristeza pelas ofensas que têm sido dirigidas à população do concelho e, em particular, aos jogadores e treinadores do Mação FC, que beneficiaram da inferioridade numérica do adversário para construir um resultado histórico. O caso está sob alçada dos órgãos disciplinares da Associação de Futebol de Santarém e foi participado ao Ministério Público.

A polémica sobre o jogo de futsal em que o Mação FC venceu por 60-0 o Benavente ganhou também dimensão política. O presidente da Câmara Municipal de Mação, Vasco Estrela, partilhou um comunicado nas suas redes sociais para defender a população, os atletas e os dirigentes do clube do seu concelho. O autarca do PSD diz sentir “revolta e tristeza” em relação às ofensas que têm sido dirigidas “à população do concelho e, em particular, aos jogadores e dirigentes do Mação FC”.

Vasco Estrela deixou ainda duras críticas ao responsável máximo da Associação de Futebol de Santarém (AFS), Francisco Jerónimo, “que horas antes de anunciar as participações decididas, já dizia de sua sentença aos microfones de uma rádio, condenando em particular o Mação FC”. Acrescenta que era exigida ao presidente da AFS “mais discrição sob pena de alguém pensar que está a querer condicionar um órgão independente da associação”. O autarca levantou ainda a suspeita: “Deve-se perguntar: aquilo que aconteceu foi uma surpresa para a AFS? Talvez não...”, referiu.

O presidente da Câmara de Mação concluiu afirmando que “em Mação estamos habituados a dar a cara e a sermos responsáveis pelos nossos actos e a arcar com as consequências dos mesmos (…) Temos consciência, porque o sofremos na pele, do que é ser periférico relativamente aos poderes, à capital de distrito, da qual nos orgulhamos de pertencer (…) Faço votos, e tudo farei para que isso não aconteça, que Santarém não sofra da sua periferia e do afastamento aos centros de decisão, aquando da escolha no novo aeroporto. Basta ouvir algumas declarações para se perceber como é vista esta solução. Mal comparado, é como muitas vezes nos sentimos”, partilhou.

A Junta de Freguesia de Benavente também tomou posição, condenando o que considera ter sido um “triste episódio que desprestigia a imagem do desporto, da competição e da freguesia”. A autarquia “condena de forma veemente o que se passou, porque choca directamente com a verdade desportiva, com o objectivo do desporto e porque coloca Benavente na ordem do dia pelos piores motivos”.

Recorde-se que o Mação FC conquistou o título distrital de futsal com uma goleada histórica de 60-0 sobre o Benavente FC, que se apresentou em campo com apenas três jogadores. A Associação de Futebol de Santarém considerou o caso uma vergonha, não homologou o resultado, falou em indícios de eventuais práticas de crimes e remeteu o caso para os órgãos disciplinares e para o Ministério Público. O Mação FC alegou que os regulamentos foram cumpridos e o Benavente FC desculpou-se com a falta de jogadores. O volumoso resultado permitiu ao clube de Mação ter melhor diferença entre golos marcados e sofridos que o Vitória de Santarém, com quem acabou em igualdade pontual.