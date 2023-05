Associação de Judo de Santarém organiza encontro feminino em Rio Maior

A Associação de Judo do Distrito de Santarém vai organizar o primeiro Encontro de Judo no Feminino, contando com a formação “Desporto e Igualdade de Género”, um treino orientado pela atleta olímpica Yahima Ramirez e um jantar convívio. O evento decorre no Centro de Alto Rendimento de Rio Maior no sábado, 20 de Maio, e a recepção aos participantes é a partir das 14h30, seguindo-se a formação, o treino e o jantar.