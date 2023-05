Clube de Ténis de Santarém investe na cobertura de campo

O Clube de Ténis de Santarém vai receber um apoio financeiro extraordinário de 12.500 euros por parte da Câmara de Santarém para efectuar obras de cobertura do campo de ténis. O subsídio foi aprovado na última reunião do executivo. O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, refere que o apoio para a realização destas obras de melhoramentos e requalificação do espaço desportivo do clube, em conjunto com a comparticipação da Federação Portuguesa de Ténis, vai permitir a prática de ténis em qualquer época do ano.