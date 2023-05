Granfondo Médio Tejo espera mil atletas de 19 nacionalidades

Cerca de mil atletas de 19 nacionalidades são esperados na 2.ª edição do Granfondo Médio Tejo, prova de cicloturismo que se realiza no dia 21 de Maio, com partida e chegada em Tomar e passagem pelo concelho de Ferreira do Zêzere. Em comunicado, a Câmara de Ferreira do Zêzere afirma que, não sendo um evento de competição, a prova permite que os participantes andem “ao seu ritmo em toda a extensão do percurso, cronometrado por meios electrónicos”.

Com três percursos, Granfondo, Mediofondo e Minifondo, o evento, organizado pelos municípios de Tomar e de Ferreira do Zêzere e pela Cabreira Solutions, em colaboração com a Federação de Ciclismo, será antecedido, dia 18, de uma apresentação de ciclismo nas escolas do concelho.