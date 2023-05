Nadadores de Ferreira do Zêzere brilham na Madeira

Os nadadores da Casa do Povo de Ferreira do Zêzere estiveram em grande plano na quarta edição do Madeira Island Ultra Swim, prova de natação que decorreu na ilha da Madeira. António Martins venceu a prova dos 5km e alcançou um 2º lugar absoluto nos 2,5km, vencendo no seu escalão. Cristiano Santos conquistou um 3º lugar absoluto e um 1º lugar na categoria Masters na prova dos 5 km e na prova dos 2,5 km um 5º lugar absoluto e um 2º lugar em Masters. Sebastião Santos registou um 54º lugar absoluto e um 13º lugar no seu escalão na prova dos 2,5 km. Participaram 230 atletas.