Santarém Trail com apoio municipal de 9 mil euros

O Pace.Makers Running Clube vai receber um apoio de nove mil euros do município de Santarém para financiar a organização do Trail Urbano – Santarém Trail, que decorreu no domingo, 14 de Maio. O evento, organizado em parceria com o Agrupamento de Escuteiros de Santarém, já vai na quarta edição.

“Ao longo dos anos, esta iniciativa tem registado um acentuado crescimento de participantes de todo o país, permitindo um retorno económico para a cidade. Ao ser já considerada uma das maiores provas de trail urbano, este ano tem transmissão televisiva, fazendo também, desta forma, a divulgação de Santarém”, refere Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara de Santarém.