Torres Novas começa a vencer na defesa do título nacional de triatlo

A equipa masculina do Clube de Natação de Torres Novas é bicampeã nacional de triatlo por equipas.

A equipa masculina do Clube de Natação de Torres Novas venceu a primeira etapa do Campeonato Nacional de Clubes de Triatlo, que decorreu em Peniche, começando da melhor forma a defesa do título de campeão nacional de clubes alcançado nas duas últimas épocas. Individualmente, Tiago Fonseca e Maria Tomé venceram a prova, em cada género, com João Nuno Batista a subir ao pódio no 3º lugar (1º júnior), Gonçalo Oliveira e Gustavo do Canto (3º júnior) a fecharem a equipa para a vitória dos torrejanos, com o 5º e 7º lugares da geral. A equipa feminina alcançou o 4º lugar colectivo.

Luís Moleiro conquista medalha de bronze em Ibiza

Em representação da selecção nacional, o atleta do CN Torres Novas, Luís Moleiro conquistou a medalha de bronze no Campeonato do Mundo de Triatlo em Longa Distância no grupo de idades 25-29 anos, e concluiu a prova no top cinco da classificação geral, entre todos os atletas dos grupos de idade. A prova realizada no dia 7 de Maio, em Ibiza, Espanha, foi composta por 3km de natação, 120km de ciclismo e 20km de corrida, e concluída por Luís Moleiro num tempo total de 5h51m8s.