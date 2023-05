Águas do Ribatejo cumpre tradição em Ascensão na Chamusca

A empresa Águas do Ribatejo cumpre a tradição e está mais uma vez presente na Semana da Ascensão na Chamusca com um stand no jardim junto ao palco principal do certame. A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, marcou presença na inauguração da iniciativa, no sábado, 13 de Maio, e foi recebida no stand da empresa intermunicipal, responsável pelas redes de águas e de saneamento em sete municípios da região ribatejana, pelo director-geral Miguel Carrinho. A comitiva recebeu como oferta uma garrafa em vidro reutilizável com rolha de cortiça, que teve como significado simbólico o apelo ao consumo da água da rede pública por ser mais saudável, mais amiga do ambiente e mais económica. A Semana da Ascensão decorre na Chamusca até 21 de Maio.