Eleitos de VFX voltam a exigir construção do Nó dos Caniços

Os eleitos municipais de Vila Franca de Xira voltaram a exigir ao Estado que resolva definitivamente o impasse na construção dos nós de acesso à Auto-Estrada do Norte (A1) na zona do Sobralinho e dos Caniços, na Póvoa de Santa Iria. Numa proposta apresentada na Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira pela bancada da coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT), e aprovada por unanimidade, é exigido que a câmara desenvolva todas as diligências necessárias junto das entidades competentes, em particular Brisa e Infraestruturas de Portugal, para que os trabalhos avancem. Numa altura em que o nó de Alverca é o mais movimentado da A1, os eleitos notam que não é possível esperar pelo fim da concessão da A1, em 2035, para que os novos acessos sejam uma realidade. A moção vai agora baixar à Comissão de Ordenamento do Território, Infraestruturas, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da assembleia municipal a fim de ser consensualizado um documento único que passará a ser presente a todas as sessões da assembleia como elemento negocial de força e unidade dos eleitos em torno da reivindicação pela obra.