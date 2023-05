Aeroporto em Santarém

Senhor Joaquim Emídio, director-geral de O MIRANTE, li com muita atenção o seu artigo sobre o assunto em epígrafe e, embora seja açoriano, residente em São Miguel, concordo consigo. Considero a opção por Santarém uma das melhores escolhas. O único senão será a distância à capital. Daí que, o grupo de trabalho deveria empenhar-se em desenvolver todos os esforços possíveis no sentido de, no âmbito do projecto da futura linha de alta velocidade, o Governo planear uma linha ferroviária com quatro linhas entre Santarém e Lisboa. Possibilitando assim, suportar e dar resposta ao intenso e futuro movimento de passageiros gerado e decorrente da operação aeroportuária.

Só assim a futura linha de alta velocidade poderia suportar e permitir a possibilidade da existência de percursos, ida e volta, exclusivamente destinados ao futuro aeroporto. Posto isto, a opção Santarém terá todas as condições para vingar e ser considerada a única com potencial. Na verdade e com efeito, a distância entre dois pontos mede-se não em quilómetros, mas sim em tempo gasto.

João Ponte