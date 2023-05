Mário Rui Gonçalves era um rosto dos Esteiros

Na última semana, na notícia referente ao prémio de teatro Mário Rui Gonçalves ganhar duas novas categorias, escrevemos erradamente que Mário Rui Gonçalves foi uma figura ligada ao Grémio Dramático Povoense. Tal informação não está correcta, já que Mário Rui Gonçalves foi um dos elementos fundadores, sim, do grupo de teatro Esteiros, da Sociedade Euterpe Alhandrense, onde foi técnico, actor e encenador do grupo entre 1974 e 2004 e nunca esteve ligado a qualquer outra companhia de teatro do concelho.