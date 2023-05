O grupo de teatro Fatias de Cá encenou uma peça no Grupo Dramático e Musical da Chamusca em Agosto de 2022

O grupo de teatro Fatias de Cá encenou uma peça no Grupo Dramático e Musical da Chamusca em Agosto de 2022. Foi a última subida a palco do actor amador Vítor Hugo, o homem do teatro da Chamusca, que faleceu em Março deste ano ao 85 anos.