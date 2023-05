A estreia do Coro de Jovens do Conservatório de Música de Santarém

O Coro de Jovens do Conservatório de Música de Santarém fez a sua estreia na tarde de domingo, 14 de Maio, na Igreja de Santa Clara, em Santarém. O Maio Jovem – Encontro de Coros Juvenis – contou também com a presença do Coro de Câmara do Conservatório de Música de Santarém e do coro do Conservatório Regional Silva Marques, de Alhandra. A igreja de Santa Clara encheu para uma tarde de música.