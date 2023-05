Alunos de Tomar debateram Saúde Mental na Assembleia Municipal Jovem

Jovens do 10º ano de três estabelecimentos de ensino do concelho de Tomar apresentaram propostas concretas para combater problemas da saúde mental nos mais jovens.

A Saúde Mental nos jovens é um dos problemas da ordem do dia e foi o tema escolhido para debater na Assembleia Municipal Jovem de Tomar deste ano, cuja primeira sessão de 2023 contou com a participação dos representantes dos alunos do 10º ano do concelho e decorreu na segunda-feira, 8 de Maio, no salão nobre dos Paços do Concelho.

As três bancadas foram representadas pelos dois agrupamentos de escolas (Nuno de Santa Maria e Templários) e pela Escola Profissional de Tomar. Cada bancada contou com a presença de oito alunos, escolhidos entre aqueles que apresentaram, defenderam e discutiram um total de nove propostas (três de cada grupo) relacionadas com esta matéria. O objectivo é incutir nos jovens o interesse pela discussão pública dos problemas do concelho, levando-os a conhecer a mecânica de funcionamento dos órgãos autárquicos e incentivando assim a sua participação cívica e política na definição do futuro da comunidade em que se inserem.

O Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria apresentou o Programa Municipal de Saúde Mental para os Jovens, com as vertentes “Prevenir para Sorrir”, “Informar para Ajudar” e “Tratar para Melhorar”; o Agrupamento de Escolas Templários apresentou o Clube do “Bem Estar”, criação de um site sobre “Saúde Mental nos Jovens” e acções de sensibilização sobre Saúde Mental; e a Escola Profissional de Tomar defende o acesso a acompanhamento psicológico regular por profissionais qualificados em Escolas e Centros de Saúde, nomeadamente através de actividades extracurriculares, culturais e tradicionais fora do espaço escolar e um dia mensal exclusivo para actividades desportivas e de promoção da saúde distintas das actividades regulares da disciplina de Educação Física.

O vice-presidente do município, Hugo Cristóvão, referiu no final que, dentro das suas competências e em articulação com as direcções das escolas, a autarquia vai estudar a possibilidade de pôr em prática a generalidade das propostas. Em cada ano lectivo há uma sessão da Assembleia Municipal Jovem para os alunos do 10º ano e outra para os do 2º ciclo, realizando-se esta última no próximo dia 26 de Maio, pelas 10 horas, nos Paços do Concelho.