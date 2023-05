Antiga escola de Sentieiras cedida a associação

A antiga escola primária de Sentieiras vai ser cedida pela Câmara de Abrantes à Associação de Melhoramentos e Motorizados de Sentieiras mediante um contrato a celebrar entre as duas entidades. A proposta de minuta do protocolo foi aprovada por unanimidade na última reunião do executivo camarário.

Além de ir instalar na antiga escola a sua sede a Associação de Sentieiras compromete-se a melhorar e preservar o edifício e a colocá-lo ao serviço da população envolvendo-a em actividades a dinamizar. Serão ainda criadas condições para acolher a realização de ateliês para seniores, projecto para aquisição de competências da Cres.Ser, Associação de Desenvolvimento Pessoal e Comunitário.

No concelho de Abrantes, refere a autarquia em comunicado, a devolução dos edifícios devolutos das antigas escolas primárias à sociedade civil tem vindo a ser feita de forma gradual na sequência da reorganização da rede escolar. Para que estes espaços ganhem nova vida a autarquia tem vindo a estabelecer protocolos com várias entidades como associações, clubes ou juntas de freguesia para uso social, cultural ou recreativo colocando esses espaços ao serviço das comunidades.