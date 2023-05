Casa da Juventude da Póvoa de Santa Iria foi reformulada

A antiga Casa da Juventude da Póvoa de Santa Iria, situada na Quinta Municipal da Piedade, foi repensada e adaptada aos novos tempos, transformando-se num pátio da juventude. A novidade foi anunciada pelo presidente do município de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, na assembleia municipal jovem realizada na manhã de sábado, 4 de Maio.

“A Casa da Juventude foi repensada e passará a ser uma galeria e um pátio da juventude em que, para além da programação habitual e permanente, terá também um espaço para live sets”, explicou o autarca. A inauguração está marcada para dia 27 de Maio às 15h00. Fernando Paulo Ferreira respondia a sugestões dos alunos do concelho que pediam uma outra dinâmica na forma como as Casas da Juventude têm funcionado no concelho.