Mulheres socialistas de VFX debateram a Europa

As mulheres socialistas de Vila Franca de Xira realizaram, a 6 de Maio, um fórum dedicado a promover a reflexão sobre o país e a sua integração na União Europeia. Realizado na Fábrica das Palavras, o encontro contou, entre outras, com a presença da eurodeputada socialista Margarida Marques e a presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, Teresa Almeida, bem como de Carla Tavares, presidente da Área Metropolitana de Lisboa. Um dos painéis foi dedicado ao tema da paz e segurança na Europa e contou com o testemunho de Mahdyia, refugiada afegã a viver em Portugal.