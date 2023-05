Santarém declara guerra aos cabos obsoletos

As operadoras de telecomunicações móveis têm em curso uma operação de remoção de cabos obsoletos no centro histórico de Santarém. A informação foi dada na última sessão da assembleia municipal pelo vereador Nuno Russo (PS). O autarca disse que houve uma reunião com as operadoras Altice, NOS e Vodafone, por iniciativa de um engenheiro do município, para sensibilizar as empresas para a retirada de tudo o que são cabos degradados ou sem uso das fachadas dos edifícios, bem como para a substituição de armários de telecomunicações em mau estado ou que já não sejam necessários.

Para desenvolver esse trabalho foi definido com as empresas que cada uma iria actuar uma semana por mês em zonas previamente delimitadas pela Câmara de Santarém. Na primeira semana a intervenção abrangeu artérias como a Rua Teixeira Guedes, Rua Capelo e Ivens ou Rua Pedro Calmon e Praça Sá da Bandeira. Durante o mês de Maio estima-se que a operação contemple mais dez ruas do centro histórico da cidade. Nuno Russo acrescentou que está também a ser avaliada com a E-Redes a eventual retirada de cabos de energia eléctrica que já não sejam necessários.