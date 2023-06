ARPICA organiza Rota das Sopas de Alpiarça

A ARPICA - Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do Concelho de Alpiarça - está a organizar a quinta edição da Rota das Sopas de Alpiarça. A iniciativa está agendada para 18 de Junho, às 12h30, no Parque do Carril em Alpiarça. Segundo a organização, a ementa vai contar com uma vasta diversidade de sopas tradicionais de vários restaurantes, cafés e colectividades locais. Para além das sopas, haverá também doçaria tradicional e outros comes e bebes. A animação vai estar a cargo de Carlos Filipe.