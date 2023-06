Adriana Calcanhoto no 2º aniversário do Teatro Municipal de Ourém

Junho é o mês em que o Teatro Municipal de Ourém (TMO) celebra o seu segundo aniversário com um grande concerto de Adriana Calcanhoto no dia 2 de Junho. Para além do concerto deste grande nome do panorama artístico brasileiro, o TMO recebe em Junho uma programação variada e de qualidade com um conjunto de espectáculos oriundos de vários países e integrados na II Mostra Internacional de Circo Contemporâneo.

Em Junho destaque também para a oficina de ilustração imersiva Big Bang Boom, dirigida a crianças e integrada nas celebrações do Dia Mundial da Criança, o espectáculo que Tiago Nacarato vai apresentar, juntamente com a Sociedade Filarmónica Ourense, no dia 10 de Junho e a exibição do teatro sonoro A Partida de Mécia, espectáculo criado pel’A Turma para constar na Torre D. Mécia do Castelo e Paço dos Condes de Ourém.