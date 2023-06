Bairro Dona Constança festeja São Gens quatro anos depois

O Clube de Instrução e Recreio do Bairro D. Constança, no concelho de Santarém, informa que as tradicionais Festas em Honra de São Gens estão de volta à aldeia do Bairro Dona Constança nos dias 10 e 11 de Junho, após quatro anos de interrupção. Um dos destaques é a segunda caminhada de São Gens, no sábado, 10 de Junho, que convida a percorrer os arredores da aldeia da freguesia de Tremês, contemplar as paisagens e descobrir um pouco da sua história.

O grupo de acordeonistas Filhos da Nação e o organista Rui Pedro actuam no sábado, 10 de Junho, e no domingo o destaque vai para a actuação do grupo de cavaquinhos da Universidade Sénior do Cartaxo e para a performance do grupo de danças de salão Phil’s Place Santarém. Do programa religioso fazem parte o cortejo de oferendas dedicado a São Gens, protector dos agricultores, em que se pede boas colheitas e a tradicional procissão pelas ruas da aldeia.