A Taça do Ribatejo em futebol foi para Torres Novas

Persi foi o homem do jogo e autor do único golo que deu a vitória do CD Torres Novas sobre o Atlético Alcanenense. Torrejanos disputam a Supertaça Doutor Alves Vieira no próximo sábado frente ao União de Tomar, campeão distrital.

A Taça do Ribatejo 2023 em futebol foi ganha pelo Clube Desportivo de Torres Novas depois de a equipa vencer por 1-0 o Atlético Clube Alcanenense, de Alcanena. O Estádio Municipal do Cartaxo esteve ao rubro numa tarde de emoções fortes e com honras de transmissão televisiva no Canal 11. O jogo disputou-se domingo, 28 de Maio, e Persi foi o autor do único golo da partida, aos 77 minutos, com uma assistência de Miguel Miguel. Persi foi ainda eleito pelos jornalistas homem do jogo. O CD Torres Novas soma assim a segunda Taça do Ribatejo da Associação de Futebol de Santarém. Ainda não foi desta que o Alcanenense se estreou na lista dos vencedores do troféu.

Eduardo Fortes, treinador do Torres Novas, fala de uma superioridade na segunda parte, com mais oportunidades de golo. O técnico disse a O MIRANTE que o principal objectivo era manter a equipa na 1ª divisão distrital, mas depois de alcançada essa meta as atenções viraram-se para a prova rainha do futebol distrital.

No próximo sábado, 3 de Junho, os torrejanos vão lutar pela Supertaça Doutor Alves Vieira num embate frente ao campeão distrital União de Tomar, no Estádio Municipal Doutor Alves Vieira, em Torres Novas, às 17h00, e Eduardo Fortes já só pensa na dobradinha.