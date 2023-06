Abrantes dominou primeira competição de teqball sub-18 na região

Duarte Sobral e Tomás Rodrigues, do Teqball Abrantes, foram os atletas em destaque na primeira etapa regional do novo Circuito Nacional de Teqball Jovem 2023.

A primeira etapa regional do novo Circuito Nacional de Teqball Jovem 2023, uma competição destinada a atletas Sub18, decorreu no Pavilhão do Clube Desportivo “Os Águias” de Alpiarça e na categoria de Doubles, Duarte Sobral e Tomás Rodrigues, do Teqball Abrantes, entraram para a história da modalidade ao vencer a primeira competição do género em Portugal. A dupla dos “Caixeiros” de Santarém, composta por Martim Vasques e Afonso Madeira, terminou na segunda posição. Martim Almeida e Alex Toporovskyy, também dos “Caixeiros”, fecharam o pódio.

Em Singles o domínio foi dos atletas de Abrantes, com Tomás Rodrigues a vencer o seu parceiro de dupla Duarte Sobral. Martim Vasques, dos “Caixeiros”, ficou em terceiro. As etapas regionais apuram os dois primeiros classificados de cada categoria para uma final nacional. Aos jogadores do distrito de Santarém vão-se juntar os apurados dos distritos de Lisboa, Beja, Aveiro e Viana do Castelo para discutir o primeiro título de Campeão Nacional Jovem.