Circuito nacional de basquetebol 3x3 vai passar por Santarém

O Jardim da Liberdade, em Santarém, vai receber no dia 11 de Junho a sétima etapa do circuito nacional de basquetebol 3x3. Com um prize money e inscrições abertas para todas as idades, pretende-se que o evento desportivo seja uma verdadeira festa do basquetebol. O dia 10 de Junho será dedicado ao mini basket num conjunto de iniciativas que tem em vista o desenvolvimento do basquetebol em toda a região. A ideia é garantir que o evento se fixe em Santarém e que abra a porta a mais etapas pelo distrito, informa a Associação de Basquetebol de Santarém.