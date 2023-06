Dance Addicted organiza espectáculo

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A academia de dança Dance Addicted, da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, vai realizar no dia 4 de Junho, pelas 16h30, o seu espectáculo final, anuncia o grupo em comunicado. O espectáculo, além de ser a performance final do ano onde os dançarinos brilham e mostram à comunidade tudo o que fizeram esta época, será também um momento de celebração das duas décadas de existência do grupo. A Dance Addicted tem praticantes entre os 4 e os 65 anos, divididos por várias classes consoante a faixa etária e o nível competitivo em que se encontram.