Programa de atletismo junta 1.600 crianças em Almeirim

Cerca de 1.600 alunos do pré-escolar e primeiro ciclo do concelho de Almeirim participam numa actividade de iniciação ao atletismo no dia 1 de Junho, Dia Mundial da Criança. A actividade insere-se num programa de desenvolvimento do atletismo no concelho no âmbito de um projecto conjunto da câmara, Federação Portuguesa de Atletismo e da Associação de Atletismo de Santarém. A iniciativa vai decorrer no Parque da Zona Norte, entre as 09h00 e as 16h00. Está prevista para breve uma acção de formação para os professores do concelho de Almeirim.