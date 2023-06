Rio Maior Sports Centre distinguido com Prémio Cinco Estrelas Regiões

Galardão na categoria de Centros de Estágios Desportivos contempla qualidade do complexo desportivo de Rio Maior e os serviços que presta ao desporto local, nacional e internacional.

O Rio Maior Sports Centre foi galardoado com o Prémio Cinco Estrelas Regiões, na categoria de Centros de Estágios Desportivos, pela qualidade das suas instalações e dos serviços que presta ao desporto local, nacional e internacional. A distinção reconhece um conjunto de marcas, pelo elevado grau de satisfação e de confiança demonstrado pelos consumidores. Este ano foram distinguidas marcas nacionais em diversas categorias.

“Para a identificação dos vencedores, estiveram envolvidos 436 mil consumidores, que avaliaram mais de 900 marcas, através da metodologia do Prémio Cinco Estrelas. Destas, foram 116 as que conseguiram provar a sua excelência e conquistar o prémio”, informa em comunicado a Desmor, empresa municipal que gere o complexo desportivo de Rio Maior.

Na mesma nota, o Rio Maior Sports Centre agradece aos seus colaboradores, parceiros e especialmente aos seus clientes o reconhecimento que confere uma responsabilidade acrescida e uma forte motivação para continuar a fazer mais e melhor.