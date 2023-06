Vitória Futsal Cup Masters durante dois fins de semana em Santarém

Nos dias 10 e 11 de Junho e 18 e 19 de Junho, Santarém recebe a grande festa do futsal de formação num torneio que envolve equipas de todo o país.

A grande festa do futsal de formação que é a Vitória Futsal Cup Masters está de regresso a Santarém, este ano durante dois fins de semana de Junho: nos dias 10 e 11 desenrola-se a competição feminina e a 17 e 18 de Junho jogam as equipas masculinas. Essa é uma das novidades do torneio organizado pelo Vitória de Santarém que vai trazer à cidade ribatejana equipas dos clubes de todos os distritos do país, Açores e Madeira com mais atletas inscritos na época anterior, tornando-o assim no evento do género mais abrangente em termos geográficos.

Os 117 jogos previstos vão disputar-se na nave desportiva municipal e no pavilhão municipal de Santarém, envolvendo 66 equipas de onze escalões de futsal de formação a partir dos 4 anos (masculinos e femininos), estimando-se a participação de cerca de mil atletas e duzentos técnicos em representação de 66 equipas.

O Vitória Futsal Cup Masters contará com a presença, como padrinhos, entre outros, do seleccionador nacional Jorge Braz (campeão do Mundo e bicampeão da Europa) e de diversos craques das selecções nacionais masculina e feminina de Portugal, como Pany Varela, Fifó, Janice, Raquel Santos e Ana Catarina.