Aficionados de luto pela morte de Jesus Lourenço

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Jesus Lourenço, nono cabo do Grupo de Forcados Amadores de Vila Franca de Xira e ex-crítico tauromáquico, morreu dia 17 de Maio aos 80 anos, vítima de doença cardíaca. Chefiou o grupo na temporada de 1966 e antes já tinha integrado o Grupo de Forcados Amadores de Lourenço Marques no início dos anos 60. Esteve internado no Hospital de Vila Franca de Xira vários dias mas o seu estado de saúde não melhorou. Era elogiado pelos seus pares como uma pessoa afável e de trato fácil que raramente perdia uma corrida na Palha Blanco. Também escreveu diversas crónicas e artigos tauromáquicos em diversas publicações.