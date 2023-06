Aprovado plano de actividades e orçamento do Centro Hospitalar do Médio Tejo

Centro Hospitalar do Médio Tejo vai investir em infraestruturas para melhor cuidados prestados e melhorar capacidade de atrair e fixar recursos humanos.

O Ministério da Saúde e das Finanças aprovou o Plano de Actividades e Orçamento (PAO) do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT). Para Casimiro Ramos, presidente do conselho de administração do CHMT, “a aprovação do PAO possibilita a realização de um conjunto de investimentos e a concretização de um conjunto de decisões que são de grande relevância para que a instituição cumpra melhor a sua missão”. O documento aprovado alinha a gestão económica e financeira do CHMT, alavancada por instrumentos financeiros como o Plano de Recuperação e Resiliência, mas também com o orçamento global da área da saúde, com as grandes prioridades do SNS, entre as quais a promoção da saúde e a recuperação da actividade ao nível hospitalar, acrescenta Casimiro Ramos.

O PAO é elaborado numa óptica temporal de três anos (entre 2023 e 2025). São elencados um conjunto de prioridades assistenciais, com enfoque particular nos recursos humanos, bem como um conjunto de investimentos estruturantes em infraestruturas e equipamentos que serão determinantes para a afirmação e melhoria dos indicadores de saúde do Médio Tejo. A área da Saúde Mental é um dos exemplos do investimento ao nível infraestrutural, com a construção de uma instalação específica para a especialidade de Pedopsiquiatria, com apoio das verbas do PRR, orçado em cerca de 850 mil euros. Destaca-se também, ao nível da tecnologia de ponta, a construção de um laboratório de Segurança “Nível III” no Serviço de Patologia Clínica. Outra das grandes apostas é o aumento da capacidade de internamento na especialidade de Ortogeriatria e no âmbito dos Cuidados Paliativos.

No que concerne ao desígnio nacional do combate à obesidade, está inscrita também o aumento da capacidade cirúrgica bariátrica. Há ainda importantes aquisições de equipamentos previstos na área da Imagiologia, da Gastrenterologia, Oftalmologia, reforço da Hospitalização Domiciliária e a perspectiva de criação de Centros de Responsabilidade Integrados.