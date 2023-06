CIM da Região de Coimbra apoia localização do aeroporto em Santarém

A opção Santarém é uma das localizações em estudo no âmbito da avaliação ambiental estratégica do futuro aeroporto. Os autarcas da região de Coimbra referem que se trata de uma localização “estratégica” que servirá o país e a região Centro.

Os autarcas da Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra deliberaram, por unanimidade, apoiar a localização do novo aeroporto em Santarém. A opção Santarém é uma das localizações em estudo no âmbito da avaliação ambiental estratégica do futuro aeroporto, segundo resolução do Conselho de Ministros.

Os autarcas da região de Coimbra referem que se trata de uma localização “estratégica” que servirá o país e a região Centro promovendo o “desenvolvimento e potenciando o aumento do turismo, a oferta de emprego, expansão de negócios, entre outros”, sublinha a CIM numa nota de imprensa.

Caso o aeroporto venha a ser construído em Santarém os autarcas da região de Coimbra afirmam que o investimento será na sua maioria privado, não necessitando de investimento público. “Trata-se de uma localização diferenciada, mais próxima da região de Coimbra e que apresenta soluções perfeitamente exequíveis para uma utilização confortável e eficiente pela população de todo o país”, disse, citado na mesma nota, o presidente do Conselho Intermunicipal da CIM Região de Coimbra, Emílio Torrão. “Além disso, terá uma influência decisiva na alavancagem e dinamização social e económica da região”, acrescenta.

A CIM recorda que a necessidade de construção de um novo aeroporto em Portugal devido à impossibilidade de expansão do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, tem, ao longo do tempo, “motivado as mais diversas discussões”. Integram a CIM Região de Coimbra os municípios de Arganil, Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Góis, Lousã, Mira, Miranda do Corvo, Montemor-o-Velho, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penacova, Penela, Soure, Tábua e Vila Nova de Poiares, do distrito de Coimbra, e Mealhada e Mortágua, dos distritos de Aveiro e de Viseu, respectivamente.