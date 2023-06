Exposição da OficINa - Arte Bruta Inclusiva em Santarém

A Sala de Leitura Bernardo Santareno, em Santarém, recebe no dia 5 de Junho a exposição “Identidade”, com trabalho dos artistas da OficINa - Arte Bruta Inclusiva, instalada no Departamento de Psiquiatria do Hospital Distrital de Santarém (HDS). Com curadoria do artista plástico João Maria Ferreira e iniciativa da associação r.INseRIR, a exposição reúne trabalhos de “elevada qualidade artística”, segundo uma nota do hospital. A OficINa – Arte Bruta Inclusiva foi inaugurada em Maio de 2021 com o objectivo de apostar na reabilitação de pessoas com doença mental grave mobilizando a arte como ferramenta terapêutica, acrescenta.